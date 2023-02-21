محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد ميدانيًا للتصدى لكل المخالفات

جدة - نرمين السيد - وقال "راشد"، فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ حملات فى حى جنوب الجيزة بقطاع المنيب أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال للطريق العام للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بأرصفة المشاة.

وفى حى بولاق الدكرور، تم تنفيذ حملات بمنطقة زنين والطوابق أسفرت عن إزالة عدد من الأكشاك المقامة بالمخالفة بنهر الطريق، وضبط 4 سيارات تحمل مخلفات رتش بدون تصريح قبل إلقاءها بالطريق العام والتحفظ عليها، وضبط 6 تروسيكلات بدون لوحات وتسير عكس الاتجاه مما يعرقل الحركة المرورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع.

وفى حى شمال الجيزة، تم إزالة التعديات على الطريق العام من المنشآت والمحال التجارية بشوارع محمد حجازى والعامل الأول والتى أسفرت عن رفع 350 حالة إشغال على مدار يومين، وجارى استكمال الحملات.