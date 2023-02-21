بيان مشترك حول تعزيز التعاون الشامل بين مصر وأوزبكستان

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان المشترك:

تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يجرى شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يومي 20 و21 فبراير 2023، بما يعكس الأهمية التى يوليها البلدان لتعزيز العلاقات بينهما، حيث يرافق سيادته خلالها وفد رفيع المستوى يضم السادة وزراء الخارجية، والاستثمار والتجارة والصناعة، والطاقة، والصحة، والسياحة والثقافة، وكذلك عدد من كبار مسئولى الحكومة الأوزبكية.

عقد الرئيسان مباحثات فى أجواء من الثقة والتفاهم، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد أعربا عن تقديرهما للتعاون بين الجانبين على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية. كما أشار الرئيسان إلى أهمية توقيت تلك الزيارة، إذ تحتفل الدولتان بالذكرى الحادية والثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

على أساس الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات، حيث أكد الرئيسان توافر الرغبة المشتركة لتطوير التعاون على كافة المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية.

وشدد الجانبان على أن تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال تلك الزيارة الرسمية التى يقوم بها السيد الرئيس شوكت ميرضياييف، وكذلك التى تم التوصل إليها خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أوزبكستان فى عام 2018، سيضع أساسا متينا لتوسيع أطر التعاون فى جميع المجالات.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية، بما فى ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومنظمة شنغهاى للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا (سيكا)، وغيرها من المحافل الدولية والإقليمية، وأكدا أهمية الحفاظ على استمرار الدعم المتبادل والتعاون الوثيق فى المحافل الدولية والإقليمية فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس جمهورية أوزبكستان بجهود رئيس جمهورية مصر العربية لإحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على صعيد إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والعمل على عودة الاستقرار فى ليبيا.

وأشاد الرئيس السيسى، بسياسة رئيس جمهورية أوزبكستان والتى تهدف إلى خلق جو من الثقة المتبادلة والصداقة وحسن الجوار فى منطقة آسيا الوسطى. كما أكد الرئيسان ضرورة دعم الأمن والاستقرار فى أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما عبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية فى أفغانستان تفاديا لحدوث أزمة إنسانية.

أكد الجانبان أهمية احترام جميع الدول لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولى، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة وسلامة أراضى جميع الدول، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وحل النزاعات سلميا على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف.

أعرب الجانب الأوزبكى عن الترحيب الكبير بانضمام مصر لـ "منظمة شنغهاى للتعاون" بصفة "شريك حوار"، وذلك أثناء فترة رئاسة أوزبكستان للمنظمة خلال قمة "منظمة شنغهاى للتعاون" التى عقدت فى مدينة سمرقند يومى 15 و16 سبتمبر 2022، كما أكد استعداده لمواصلة تطوير التنسيق بين مصر وأوزبكستان فى إطار عمل المنظمة.

اتفق الجانبان على تطوير العلاقات بين برلمانى البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أنشطة مجموعتى الصداقة، وتبادل الخبرات على صعيد الدورين التشريعى والرقابى.

وقدم الرئيس شوكت ميرضياييف التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على استضافة مصر الناجحة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتى عقدت فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء "صندوق الخسائر والأضرار" لمساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، كما رحب السيد الرئيس الأوزبكى بإطلاق "المنتدى العالمى للهيدروجين الأخضر" وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون بشأن قضايا التكيف المناخى، ومكافحة التصحر، وسبل تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

أعرب الجانب الأوزبكى عن تقديره الكبير للإصلاحات الشاملة التى تم تنفيذها فى إطار "رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والبرامج الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، وكذلك المبادرات الرامية إلى الحد من الفقر، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعرب الجانب المصرى عن التقدير لاستراتيجية "أوزبكستان الجديدة" وعملية الإصلاح الطموحة التى بدأها السيد الرئيس شوكت ميرضياييف.

واتفقت رؤى الزعيمين حول ضرورة إيلاء الاهتمام بالحوار مع الشباب، ورحبا بالمبادرات التى تم إطلاقها لتأسيس منصات ومنتديات للحوار مع الشباب والاستماع إلى شواغلهم وتأهيلهم للمناصب القيادية. وفى هذا الصدد، أشاد الرئيس الأوزبكى بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والذى تم إطلاقه فى سبتمبر 2015، وكذلك بالمبادرة الرئاسية بإطلاق واستضافة مصر لمنتديات شباب العالم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية منذ عام 2017. ورحب الرئيس السيسى بمبادرة أوزبكستان لاستضافة منتدى دولى لشباب الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى أبريل 2023.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين، والاستثمارات المتبادلة، وأكدا أهمية تعزيز أنشطة اللجنة المشتركة للتعاون العلمى والاقتصادى والفنى، وتعزيز أنشطة منتدى الأعمال المصرى-الأوزبكى. كما رحبا بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى العديد من المجالات.

ورحب الرئيس السيسى، بالخطوات الهامة التى قطعتها أوزبكستان فى مجال البنية التحتية، ولا سيما لتنفيذ مشروعات الربط بالبنية التحتية الإقليمية المستقبلية الطموحة التى ستسهم فى تعزيز حركة التجارة بين أوزبكستان ومختلف دول العالم.

ورحب الجانبان بتصنيف مصر خلال عام 2022 كإحدى أهم الوجهات السياحية التى يقصدها المواطنين الأوزبك، وزيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنمية حركة السياحة والطيران بين البلدين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة والتيسيرات المطلوبة لتحقيق ذلك.

واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون بين الجامعات وكافة المؤسسات التعليمية فى البلدين. وقد أعرب الجانب الأوزبكى عن ترحيبه بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية فى تدريس اللغة العربية فى جامعة طشقند للدراسات الشرقية، وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، وجامعة الاقتصاد العالمى والدبلوماسية.

وأكد الرئيسان التزامهما بمواصلة تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين، ودعمهما لتكثيف المشاركة المتبادلة فى الفعاليات الثقافية والفنية فى البلدين، وتنظيم الأيام الثقافية والمعارض والمهرجانات الفنية وعروض الفرق الفولكلورية والمعارض السياحية فى القاهرة وطشقند لتعزيز التقارب الإنسانى والثقافى بين الشعبين.

وأعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء انتشار ظاهرة الإرهاب باعتبارها تمثل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية. كما أدان الزعيمان استخدام الدين لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب. وشددا على أهمية قيام المجتمع الدولى بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب. ودعا الرئيسان إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود، ومواجهة محاولات التنظيمات المتطرفة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائى بهدف مواجهة تلك المخاطر والتحديات.

وأكد الجانب الأوزبكى أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية المرموقة فى مصر؛ وعلى رأسها الأزهر الشريف، فى مكافحة الفكر المتطرف ومحاولات ربطه بالدين الإسلامى. كما أعرب عن تقديره لدعوة أوزبكستان للمشاركة فى المؤتمرين اللذين استضافتهما جمهورية مصر العربية حول "التطرف الدينى: الأساس الفكرى والاستراتيجى للتغلب عليه" (7-9 يونيو 2022) و"الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" (17-18 أكتوبر 2022).

ورحب الجانبان بتوسيع إطار التعاون بين المؤسسات الدينية فى البلدين للعمل على منع انتشار الأفكار المتطرفة، بما فى ذلك دراسة تأسيس تعاون بين دار الإفتاء المصرية ومركز الفتوى بإدارة مسلمى بأوزبكستان؛ وتعزيز مشاركة الأئمة والوعاظ الأوزبك فى الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة الأوقاف المصرية.

وجرت المحادثات فى جو تسوده المودة والثقة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وقد وجه الرئيس ميرضياييف الشكر إلى الرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. كما وجه دعوة كريمة إلى الرئيس السيسى للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان، واتفق الزعيمان على استمرار التفاعل على جميع المستويات.