كتف × كتف.. مبادرة جديدة للتحالف الوطنى لتوزيع 4 ملايين كرتونة قبل رمضان ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:30 مساءً - يستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى توزيع 4 ملايين كرتونة على جميع الأسر المستهدفة فى كل ربوع مصر قبل شهر رمضان المبارك.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة جديدة، من خلال إعلان ترويجي، مستعرضا حب المصريين للخير، خاصة فى الشهر الكريم: "مفيش أقوى من المصريين لما يتجمعوا على حاجة فما بالك لما يتجمعوا على الخير ، بس السنة دي لمتنا غير، عشان لمتنا هدفها تجمع 4 مليون كرتونة يتوزعوا على كل المحتاجين في كل حتة في مصر".