الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية وسفير مملكة كمبوديا يبحثان سبل تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:29 مساءً - ​استقبل السفير/ د. خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير الجاري، سعادة السفير/ أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا بجمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على طلبه،

وقد تناول اللقاء مجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والآسيوية، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).