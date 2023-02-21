أخبار مصرية

رئيس أوزبكستان: مستعدون لتهيئة الظروف لإقامة مشروعات مصرية فى بلادنا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:29 مساءً - أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، أنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رفع العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على مزيد من التعاون فى المجالات السياسية ومكافحة الفساد.

وأضاف رئيس أوزبكستان، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، إن إقامة التعاون فى مختلف المجالات خاصة الغاز والصيدلة سيكون مفيدًا للطرفين، معربًا عن استعدادهم لتهيئة جميع الظروف للتعاون فى إقامة مشروعات مصرية فى بلاده.

وشهدت المباحثات بين الزعيمين، التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل، مساء أمس الإثنين، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.

محمد يوسف

محمد يوسف

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