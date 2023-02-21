وزير الرى: علاقات استراتيجية تربط مصر وكينيا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بآليس موتونى واهومى وزيرة المياه والصرف الصحى والرى الكينية، وذلك بحضور السفير وائل عطية سفير جمهورية مصر العربية بكينيا ، والوفد الرسمى المرافق للوزير، وممثلى السفارة المصرية وكبار المسؤولين الكينيين.





وتم خلال اللقاء التباحث بين الوزيرين حول سُبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته وتقديره للقاء واهومى ، ومؤكداً على تطلعه للعمل سويا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين فى مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، مؤكداً على قوة العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر وكينيا على كافة المستويات، وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم فى إطار الحرص على دعم أواصر التعاون بين مصر ودول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأشار إلى تاريخ التعاون الفنى المثمر بين مصر وكينيا والذى يعد مثالا يحتذى به للعلاقات الثنائية المبنية على أسس من التعاون وحسن العلاقات، حيث بدأ هذا التعاون فى عام 1993 بتقديم مصر الدعم الفنى لكينيا فى مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لتقديم الدعم لكينيا لحفر 180 بئر جوفى.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات فى عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات فى مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة)، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تفعيل مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه والتى أطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ السابق والتى تهدف لتنفيذ مشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية فى المقام الأول، بالإضافة لترحيب مصر وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الفنى وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع مختلف الدول الإفريقية، خاصة مع استعداد مصر لأن تكون مركزاً إفريقيا لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكد أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامى 2023 و 2024 على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية على المستوى القارى لمجابهة التحديات المائية.