تبدأ 5 مارس.. الجدول الزمنى للانتخابات العمالية التكميلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية، فى بيان بها اليوم الثلاثاء، عن مواعيد الانتخابات التكميلية لممثلى العاملين فى بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.





يأتى ذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، معلنةً عن الجدول الزمنى لمواعيد هذه الانتخابات كخطوات تنظيمية، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026.

وبحسب البيان، أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، حرص الدولة على الحريات النقابية وحق العمال فى تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، والتزاما بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيرا إلى أهمية دور التنظيمات النقابية فى الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنه بشأن انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات، وتنفيذا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018، فقد صدر القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2023، بشأن انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الشركات الآتية:

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الكراكات المصرية، وشركة الحديد والصلب للمناجم و المحاجر، وشركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات، وذلك وفقاً للجدول الزمنى التالى:

"يُفتح باب الترشح يوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت فى الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3 /2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت فى التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023".

وأضاف البيان أنه وبشأن انتخابات رئيس وأعضاء بعض اللجان النقابية المقرر إعادة الانتخابات التكميلية فيها فقد صدر القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، بشأن إجراء الانتخابات النقابية العمالية لكلِ من:

أولا: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم فى شهر مايو 2022 لانتخابات الدورة النقابية 2022- 2026، وذلك وفقاً لجدول زمنى لمواعيد الانتخاب لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026، على أن تكون الانتخابات يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، والبت فى التظلم يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023 ".

ثانيا: "إجراء الانتخابات التكميلية للجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 71 لسنة 2023، المتضمن الجدول الزمنى لمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة تلك اللجنة للدورة النقابية الحالية، على أن يتم فتح باب الترشح يوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت فى الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3/ 2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت فى التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023".