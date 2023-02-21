منح دراسية وجوائز مالية.. وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوائل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسى 2022، اليوم الثلاثاء، ثانى أيام الملتقى الثانى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهنى Edu Tech Egypt 2023، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، فى إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار فى المنتج البشرى.





وأثناء التكريم تم توزيع عدد من المنح الدراسية والجوائز المالية وشهادات التقدير على أوائل الناجحين فى دبلومات المدارس الفنية الصناعية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودبلومات المدارس الفنية الزراعية والتجارية، والدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والدكتور على شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.

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