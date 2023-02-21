رفع 450 حالة إشغال طريق بشوارع الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتابع محافظ الجيزة جهود حى جنوب الجيزة فى شن حملات بقطاع المنيب، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال للطريق العام للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بأرصفة المشاة.

كما تابع محافظ الجيزة حملات حى بولاق الدكرور بمنطقه زنين والطوابق للتصدى لكل المخالفات الموجودة بها، والتى أسفرت عن إزالة عددِ من الأكشاك المقامة بالمخالفة بنهر الطريق وضبط 4 سيارات تحمل مخلفات رتش بدون تصريح بغرض قبل إلقائها بالطريق العام والتحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب ضبط 6 تروسيكلات بدون لوحات وتسير عكس الاتجاه مما يعرقل الحركة المرورية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع.

كما تابع المحافظ جهود حى شمال الجيزة فى إزالة التعديات على الطريق العام من المنشات والمحال التجارية بشوارع محمد حجازى والعامل الأول والتى أسفرت عن رفع 350 حالة إشغال على مدار يومين، وجار استكمال الحملات.