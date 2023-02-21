وكيل «صحة الشرقية» يشهد انطلاق مشروع أسرة بالمتحف المصرى الكبير (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الانطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والعديد من المحافظين الجارى تنفيذ المشروع لديهم، والسفير الأمريكى بالقاهرة، ورئيس قطاع تنظيم الأسرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلى منظمة باثفايندر الدولية المنفذة للمشروع، ومديرى إدارات تنظيم الأسرة بالمحافظات.

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من "الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها.."، مما يساهم فى إعاقة حركة التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعد مشروع "أسرة" هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان، التى تتماشى مع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021-2023، والذى يساهم فى تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتنفيذ عن طريق منظمة باثفايندر الدولية.

ونقل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، تحيات وزير الصحة للحضور، متمنيا بأن يحقق هذا المشروع أهدافه، من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، والعمل يدا بيد فى هذا المشروع لتحقيق ذلك، موضحا بأن المشروع يصل مدته إلى 5 سنوات، ويهدف إلى تحسين النتائج الصحية للأسرة المصرية من خلال جهود متكاملة ومترابطة تعمل على تعزيز البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويتم ذلك من خلال "زيادة طلب الزوجات والأزواج فى استخدام خدمات ووسائل تنظيم الأسرة واستمرارهم، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، تعزيز ديناميات النوع الاجتماعى من أجل تحسين نتائج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الطوعية.

وأشار رئيس قطاع تنظيم الأسرة، إلى أن مشروع "أسرة" يدعم تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لاختيار السلوكيات الصحية التى تؤثر بشكل إيجابى على أسرهم من خلال البدء أو الإستمرار فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عالية الجودة والتى يقدمها مقدمو الرعاية الصحية سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، مضيفا أن الركائز الأساسية لمشروع "أسرة" تضم ثلاثة محاور رئيسية وهى زيادة الإقبال الطوعى للسيدات والرجال على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز معارف ومهارات الشباب الضرورية التى تمكنهم من اتخاذ قرارات الحياة من خلال تدخلات مختلفة، ومراعاة النوع الاجتماعى ودمج مفاهيمه من خلال التدخلات الخاصة بالمشروع وتحريك المجتمع من أجل تحسين خدمات الصحة الإنجابية ورفع معدلات تنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مشروع أسرة سيتم تنفيذه بمحافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى والتى تضم 4 محافظات هى "الفيوم، وأسيوط، وسوهاج، بجانب الشرقية"، ويستهدف المشروع 10 محافظات على عندما مستوى الجمهورية، مقسمة إلى ثلاثة مراحل.

وأشار إلى أنه تم اختيار الإدارتين الصحيتين ببلبيس ومنيا القمح لتطبيق المشروع بهما، لكونهما من الإدارات الساخنة طبقا لتصنيف المجلس القومى للسكان وترتفع بهما معدلات المواليد مما يساهم فى دعم خطى نجاح المشروع الذى يستهدف بناء وتطوير قدرات الفرق الطبية المشاركة بالبرنامج على مستوى الإدارات والوحدات الصحية المشاركة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التدخلات والمشاركات بالقطاع الخاص والعديد من الجهات الأخرى كمديريات التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الشباب والرياضة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان، وذلك نطاق المراكز والمدن التى يستهدفها المشروع بالمحافظة، وينتهى التطبيق وفق الخطة الزمنية المحددة له فى عام 2025، وذلك فى إطار تنفيذ نموذج التطوير المتكامل لتنمية الأسرة المصرية.