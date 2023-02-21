وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات المدارس الفنية الزراعية وطرحها للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن تنظيم توفير منافذ بيع المنتجات الغذائية والزراعية لجميع المدارس الثانوية الفنية الزراعية، للمواطنين فى البيئة المحيطة بتلك المدارس، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل محافظة.





كما وجه الوزير، بزيادة الإنتاج والكميات المعروضة من هذه السلع خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير، أن هذا التوجيه جاء فى ضوء ما لمسناه خلال زيارة المدارس الفنية بمحافظة البحيرة، من المشاركة الفعالة للمدارس الثانوية الفنية الزراعية بالمحافظة فى توفير منتجات تتمثل فى منتجات الألبان، والصناعات الغذائية، والعجائن والمخبوزات، ومنتجات الخضر من الصوب الزراعية للمواطنين فى الأماكن المحيطة بتلك المدارس.

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