حزب العدل يكرم الزميلة رانيا ربيع

جدة - نرمين السيد - كرم حزب العدل، الزميلة رانيا ربيع، رئيس القسم السياسى فى موقع دوت الخليج.



جدة - نرمين السيد - كرم حزب العدل، الزميلة رانيا ربيع، رئيس القسم السياسى فى موقع دوت الخليج. جاء التكريم بمناسبة، اليوم العالمى للإذاعة.

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