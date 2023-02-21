ميرضياييف: تطابق برنامجى أوزبكستان والجمهورية الجديدة فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:30 مساءً - وجه رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضياييف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، قائلا: "أعرب عن امتناني العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الصديق على كرم الضيافة لوفدنا في أرض مصر العريقة والجميلة".

أضاف رئيس أوزبكستان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة: "خلال اجتمعنا مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كنا نقتنع تماما بتطابق برنامجي أوزبكستان الجديدة والجمهورية الجديدة اللذين يتم تنفيذهما في كلا البلدين، واتفقنا أن يكون هناك تعاون وتنسيق شامل فيما بيننا".