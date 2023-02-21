أخبار مصرية

الرئيس السيسى مرحبًا بزيارة رئيس أوزبكستان لمصر: قوة دفع للعلاقات بين البلدين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:30 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مدي تقديره للعلاقات بين مصر وأوزبكستان، مرحبًا بزيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، إلى مصر التي تعد الأولي له.

 

وقال الرئيس  السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوزبكى، إننا كنا نتطلع لاستكمال هذه الزيارة لإعطاء قوة دفع للعلاقات بين البلدين.

 

وشهدت المباحثات بين الزعيمين التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل، مساء أمس الإثنين،  رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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