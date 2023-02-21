محافظ الوادي الجديد يتفقّد الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:25 مساءً - تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ شددّ المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال بمبنى المول التجاري ومبنى الجهات الحكومية، ووجّه باستكمال أعمال السور الخارجي للمجمع، وإنهاء إجراءات ربط محطة الطاقة الشمسية بالمباني، وتمهيد الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال الصرف الصحي؛ تمهيدًا لتوصيل شبكات المياه وكابلات الكهرباء والاتصالات.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد الزملوط أعمال الإنشاءات بتجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة، مُوجهًا بدفع معدلات التنفيذ لإنهاء النموذج وفق الخطة الزمنية المحددة. كما اطمأن على أعمال تطوير مدخل ميدان المطار، مُوجهًا بنقل أعمدة الإنارة لتوسعة الطريق المؤدي إليه، وعمل جدارية بالمدخل إضفاءً للمظهر الحضاري.