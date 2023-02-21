رئيس GS1 EGYPT: الرعاية الصحية تقود تطوير القطاع بأحدث التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، ومن جانب فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر، الدكتور أحمد حسن القلا، المدير التنفيذى لفرع المنظمة بمصر، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 للدعم الفنى والتقنى خطوة أساسية لتحقيق استراتيجية الهيئة للشمول السيبرانى، مشيرًا إلى أن نظام الترقيم العالمى GS1 يساعد الهيئة فى تتبع كافة مدخلات العمليات الإكلينكية داخل جميع المنشآت الصحية، بما يحقق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى ومنتفعى التأمين الصحى الشامل.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، التعاون مع المنظمة العالمية للترقيم مشيرًا إلى أن تطبيق نظام GS1 خطوة مهمة لرقابة جودة الخدمات الصحية، وأن محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية ستكون مرحلة أولى لتطبيق منظومة تتبع العمليات الإكلينكية والشمول السيبرانى باستخدام تقنيات الترقيم الدولى بنظام GS1، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة لاستخدام الحلول المتطورة واتباع أحدث الأساليب لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع السبكى: نحرص على اتباع الحلول المبتكرة لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية ومزامنة البيانات لتعزيز موقعنا فى التنافسية العالمية، مؤكدًا قدرات مصر لتطبيق التكنولوجيا والتحول إلى المجتمع الرقمى بشكل عام، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، كما وجه الشكر إلى المنظمة العالمية للترقيم على دعم جهود مصر فى استخدام التكنولوجيا ورقمنة قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب رينو بربوا، الرئيس التنفيذى للمنظمة العالمية الترقيم GS1، عن سعادته بهذا التعاون والشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، والتى ستكون بمثابة قصة نجاح جديدة، مشيرًا أن المنظمة تساعد الهيئات والشركات على القيام بأعمالها بمزيد من الكفاءة فى جميع أنحاء العالم.

وتابع: نحن نمكّن من التحول الرقمى للخدمات ليعود بالنفع على مقدمى الرعاية الصحية وسلامة المرضى فى نهاية المطاف، وتابع: معاييرنا تمكِّن من تحديد المعلومات وتجميعها وتبادلها بسلاسة، مما يخلق لغة مشتركة ترتكز عليها النظم والعمليات فى جميع أنحاء العالم، لتحقيق مخرجات أفضل فى الرعاية الصحية وتحسين الأنظمة التشغيلى.

وأضاف: نحن فى GS1 نؤمن بقوة المعايير لتغيير الطريقة التى نعمل بها ونعيش بها، مؤكدًا أن المنظمة تسعى إلى تقديم كافة الدعم لأعضائها لتطبيق النظم والمعايير العالمية.

وأعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، عن سعادته لرؤية تحويل حلم المصريين منذ عقود طويلة إلى واقع فى النهوض بقطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تقود تطوير قطاع الرعاية الصحية فى مصر بأحدث التكنولوجيا والمعايير العالمية.

وأوضح أن هذا البروتوكول دلالة واضحة على جهودها لتطبيق أحدث المعايير الدولية فى قطاع الرعاية الصحية، كما يعد إشارة جيدة لدعم المنظمة العالمية للترقيم GS1 للجهود المصرية لاستخدام التكنولوجيا والترقيم لكافة القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، مستعرضًا رحلة النجاح بداية من المجهودات المبذولة باستخدام التكنولوجيا وتقنيات الترقيم الدولى لتشجيع الصادرات المصرية للأدوية، ووصولًا إلى أكثر من 13 ألف هيئة ومؤسسة وشركة مصرية تعمل بنظام الباركود الدولى الآن.

وأشار الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون مع منظمة GS1 يعد نقطة انطلاق جديدة فى رحلة التحول الرقمى للخدمات بالهيئة، وتابع: أن البروتوكول يدعم استكمال رحلة التحول الرقمى والتى بدأناها بمجموعة من العناصر تشمل رحلة علاج المريض داخل المنشأة، ونستكملها باستخدام نظام ترقيم GS1 والذى سيساعدنا فى تكويد سلاسل الإمداد والتوريد بالمنشآت الصحية، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقليل التكلفة والهدر، إلى جانب التكامل مع الأنظمة بالهيئات الصحية الأخرى، مما ينعكس على تطوير أداء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبعمل على تحسين كفاءة مخرجات الرعاية الصحية سواء التشغيلية أو النظام الإلكترونى لهيئة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد حسن القلا، المدير التنفيذى لفرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابع: نحتفل بتوقيع بروتوكول التعاون بين فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر وهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص لصالح المريض المصرى، من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتوفير بيئة آمنة داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف: نحن سعداء أن الدولة تتخذ خطوات رائدة فى استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى لخدمة المواطن فى أهم قطاع، وهو قطاع الرعاية الصحية.

واتفق الطرفان من خلال البروتوكول، على تعاون فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر مع هيئة الرعاية الصحية فى تقديم كافة الاستشارات والدعم الخاص بتطبيق معايير GS1، ومنها إمداد الهيئة بالبيانات الخاصة بالمنتجات، والتى تم ترقيمها بالكود الدولى للسلع GTIN والتى يتم التعامل بها مع هيئات القطاع الصحى الأخرى، إلى جانب إمدادها بالبيانات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات والتى يتم التعامل بها بقاعدة البيانات الخاصة للهيئات، إضافة إلى البيانات الخاصة بمواقع الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمنتجات والتى تم ترقيمها بالكود الدولى للمكان GLN، ووضعها على خريطة تفاعلية بتقنية الـ GPS، والإمداد بجميع هذه المعلومات عن طريق خدمة التحقق Verified by GS1، إضافة إلى توفير أكواد GLN للجهات الحكومية المتعاملة مع الهيئة والتى لا يتوفر بها تلك الأكواد.

كما اتفق الطرفان، على تقديم فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر الدعم الفنى والتدريب للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بهدف تعميق خبرات فريق العمل فى المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور طارق الحصرى، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسى، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتورة غادة شاكر، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

ومن جانب فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، الدكتور هيثم عبداللطيف، مدير خدمات القطاعات الحكومية بفرع المنظمة العالمية بمصر، والمهندس خالد السيد، مدير القطاعات بفرع المنظمة بمصر.