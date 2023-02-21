الرئيس الأوزبكى: اتفقنا مع مصر على زيادة التعاون فى مجالات سياسية ولوجستية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميرضياييف، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطابقا بين برنامجى الجمهوريتين الجديدتين فى مصر وأوزبكستان، وتم الاتفاق على التنسيق الشامل فيما بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع العلاقات إلى مستوى التعاون، مؤكدا أن هناك تقاربا فيما يخص قضية فلسطين وسد النهضة والنزاع الروسى الأوكرانى "أفكارنا قريبة".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون فى المجالات السياسية واللوجستية ومكافحة الفساد والغاز والكيماويات والصيدلة.