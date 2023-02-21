جدة - نرمين السيد - وأضاف ميرضياييف، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطابقا بين برنامجى الجمهوريتين الجديدتين فى مصر وأوزبكستان، وتم الاتفاق على التنسيق الشامل فيما بين البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع العلاقات إلى مستوى التعاون، مؤكدا أن هناك تقاربا فيما يخص قضية فلسطين وسد النهضة والنزاع الروسى الأوكرانى "أفكارنا قريبة".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون فى المجالات السياسية واللوجستية ومكافحة الفساد والغاز والكيماويات والصيدلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوزبكى: اتفقنا مع مصر على زيادة التعاون فى مجالات سياسية ولوجستية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.