القوى العاملة: بدء العد التنازلى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام "الوزارة"، إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، وجرى مناقشة عدد من الملفات المشتركة..





وخلال اللقاء استفسر المسؤول الدولى عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأكد الوزير بدء العد التنازلى لإطلاق "الاستراتيجية"، كونها وثيقة تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملى فى التقليل من نسب البطالة.

وأوضح أن التنسيق جار مع كل "شركاء الإستراتيجية" من الجهات والخبراء المعنيين، لسرعة إطلاقها قريبا، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية،لتتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلى والعربى والدولى.

ووافق الوزيرعلى مقترح وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بإعداد وثيقة عمل بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر من حكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال، فى إطار برنامج العمل اللائق، الذى يهدف الى التنسيق والتعاون والتشاور، والاستمرار فى خطة الدولة المصرية نحو تعزيز علاقات العمل، وبيئة العمل اللائقة التى تخدم مصالح كل الأطراف.

وبحسب بيان صادر اليوم عن وزارة القوى العاملة فإن الوزير بدأ اللقاء بتهنئة منظمة العمل الدولية بالمشاركة أمس الإثنين فعاليات توقيع بروتوكول تعاون "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف" بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، وإطلاق منصة لتدريب وتوظيف طلاب الجامعات وربطهم بسوق العمل، مثمنا دور هذه "المنصة" فى دعم المسار المهنى للطلاب، مشيرا إلى ان الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل لربط مخرجات التعليم بكافة انواعه بسوق العمل الداخلى والخارجى.

كما جرى خلال لقاء الوزير مع مدير مكتب "العمل الدولية" مناقشة عددا من الملفات والمشروعات المشتركة التى يجرى تنفيذها بالتعاون بين الجانبين، وأعلن الجانبان البدء فى التنسيق والترتيب لإجراءات المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111، والمنعقد فى جنيف فى الفترة من 5 إلى 16 يونيه 2023 المقبل،وإتفقا على عقد اجتماع تنسيقى عقب شهر رمضان مباشرة، لوفد العمل المصرى المشارك فى هذا "المؤتمر الدولى"من ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد الوزير للمسؤول الدولى احترام الحكومة المصرية لكل الاتفاقيات ومعايير العمل التى تعزز من علاقات العمل،وتوفر بيئة العمل اللائقة.