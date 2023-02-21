السيسى: اتفقنا مع أوزبكستان على سرعة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم الاتفاق مع نظيره الأوزبكى على سرعة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، فى أقرب وقت ممكن، لبلورة ما تم الاتفاق عليه إلى مسار سريع للتعاون فى المجالات المختلفة.





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوزبكى، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على أهمية التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وهى قضية تحرص مصر على التعاون فيها مع أوزبكستان لما يمثله هذا الفكر من تهديد للعالم أجمع. وأوضح أن من المهم التحدث عن الدور المعتدل والمتزن للأزهر الذى يقدم الإسلام السمح واستقبال طلبة أوزبكستان لتعليمهم ذلك، مؤكدا أنه كان هناك توافق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل إيجاد حل للقضية الفلسطينية وحل الدولتين والعودة لحدود1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل سياسى للنزاع الروسى - الأوكرانى لما له من تأثيرات على العالم، وتم التوافق على إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الإثيوبى على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد، مقدما التهنئة لأوزبكستان على توقيع اتفاقية مماثلة. كما شكر الرئيس الأوزبكى على دعوته لزيارة بلاده، معربا عن تطلعه لزيارتها فى أقرب فرصة، متابعا: "مرحب بكم فى مصر والوفد المرافق ليك".

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