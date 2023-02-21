مصر وأوزبكستان.. علاقات ممتدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح تطور العلاقات بين مصر وأوزبكستان. وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان فى 26 ديسمبر 1991 وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 23 يناير عام 1992.

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