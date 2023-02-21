السيسى: مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوزبكى، اليوم الثلاثاء: "نعرف أوزبكستان بأنها بلاد ما وراء النهرين، ونعرف سمرقند وبخارى، ونعرف الإمام البخارى والترمذى والزمخشرى كعلماء عظماء من علماء المسلمين".
وأوضح أن أحمد الفرغانى ومسجد أحمد بن طولون من العلامات الجميلة لأوزبكستان فى مصر، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التى اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991، وأول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية معها وتفتتح سفارتها فى طشقند فى 1993.
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