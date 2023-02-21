محافظ الجيزة أمام البرلمان: مليار جنيه لتعويضات محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وتابع محافظ الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة، قائلا: "عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية، وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لا سيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة".

ولفت إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك 3 أنواع من التعويضات تصرف للمواطن، وهى: تعويض اجتماعى، وتعويض أرض، وتعويض مبنى.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون فى حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.

وناشد السجينى الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية.

وأشار السجينى، إلى أن الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته إلا ومعه التعويض.

وعقب أحمد راشد، محافظ الجيزة، قائلا: "إننا نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه"، مؤكدا أنه مستعد للرد على كل حالة من الحالات التى تشتكى من التعويضات.

وقال: إننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، ويجب أن يثبت الإقامة العلية فى المكان حتى يصرف له التعويض الاجتماعى.

وأضاف أن التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء.

وقال إن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة تم صرف تعويض اجتماعى لها بقيمة 345 مليون جنيه و310 شقق، و750 مليون تعويض للأرض والمبنى، مستطردا: "لا أحد فى محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه لتعويضات محور 26 يوليو".