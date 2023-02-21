تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تقيم الملتقى الثانى لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 01:28 مساءً - إستمراراً للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة .. وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية أقامت الوزارة الملتقى الثانى بمحافظة الإسماعيلية لطلائع وشباب مناطق (حى الأسمرات – أهالينا – بشائر الخير – معاً ) على مدار (3) أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم ، وتأكيداً على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة فقط بل إستهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

وقد تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب جانباً رياضياً وثقافياً وفنياً إلى جانب إلقاء محاضرات توعوية ، وتنظيم زيارات لبعض المشروعات القومية.

وفى ختام البرنامج قامت الوزارة بتنظيم حفلاً ترفيهياً تم خلاله تكريم المتميزين تعليمياً وفنياً ورياضياً من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم وذلك بحضور عدد من الرياضيين والإعلاميين والصحفيين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم .. وتوفير حياة كريمة لهم.