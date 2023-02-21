الحكومة: لا صحة لانحسار مياه البحر وتعرض مصر لخطر تسونامى

جدة - نرمين السيد - قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن الأنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامى، عارية تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامى. وأوضح أن انخفاض منسوب المياه فى تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دورى، وتكون مرتبطة بحركتى المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث تسونامى، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه فى البحار، حدوث انخفاض فى منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى فى موعد محدد بشكل طبيعى. وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التى تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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