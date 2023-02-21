مصر الأولى عربيا كشريك معتمد لأكاديمية تدريب الاتحاد الدولى للاتصالات

جدة - نرمين السيد - اعتمد الاتحاد الدولى للاتصالات "المركز المصرى الأفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات" التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بوصفه مركزًا تدريبيًا دوليًا معتمدًا لدى أكاديمية تدريب الاتحاد، لتصبح مصر بذلك الدولة العربية الأولى التى تنضم للأكاديمية.





واختير المركز من بين أكثر من 60 مركزًا مشاركًا وجاء ذلك بعد استيفاءه معايير اختيار شركاء أكاديمية تدريب الاتحاد، أهمها معايير تطوير البرامج والمواد التدريبية، والقدرة على تقديم التدريب للمتدربين من كافة دول العالم، بالإضافة إلى معايير الخبرة والجودة المؤسسية.

وجدير بالذكر أن المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات تم افتتاحه فى يوليو 2021 وهو الأول من نوعه فى أفريقيا. ويتيح المركز فرصًا واسعة لتبادل الخبرات بين دول القارة فى مجالات الاتصالات، ويهدف إلى توحيد الرؤى بين منظمى الاتصالات والهيئات ذات الصلة من خلال منظومة تدريبية متخصصة تضم خبرات مصرية أكاديمية ومهنية لتمكينهم من المساهمة فى بناء اقتصاد إفريقى رقمى واعد.

ونظم المركز إلى الآن 4 دورات تدريبية وورش عمل وقدم أكثر من 110 ساعة تدريبية فى مجالات الأمن السيبرانى والاستخدام الأمثل لموارد الاتصالات الحيوية مثل الطيف الترددى والمدن الذكية والبنية التحتية للاتصالات، واعتماد النوع لأجهزة الاتصالات وحوكمة السوق، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالأطر التنظيمية، منها التراخيص وحماية المستهلك وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونى. شارك فى التدريب 29 دولة أفريقية وعربية.

ويأتى اختيار مصر فى إطار تعزيز التعاون على المستوى الدولى والإقليمى فى مجال الاتصالات، كما يُعد استكمالًا لسلسة النجاحات الدولية التى حققتها فى مجال تنظيم الاتصالات، أهمها رئاسة مصر لثلاث لجان دراسات بقطاعات الاتصالات الراديوية، وتقييس الاتصالات، وتنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات.

يأتى ذلك إلى جانب اختيار تطبيق My NTRA ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم فى فئة الحكومة الإلكترونية بمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، علاوة على تقدم مصر 54 مركزًا فى "مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات" الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، لتحتل المركز 41، إلى جانب تقدمها 43 مركزًا فى "مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول" الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، لتحتل المركز 36.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج أكاديمية تدريب الاتحاد الدولى للاتصالات يساهم بشكلٍ مباشر فى بناء المعرفة والقدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المتخصصين فى هذا المجال من المساهمة والمشاركة فى عملية التحول الرقمى.

يذكر أن مراكز التدريب المنضمة للبرنامج هى هيئات معترف بها دوليًا، تقدم تدريبًا عالى الجودة للموظفين والقادة، مع التركيز على احتياجات البلدان النامية.