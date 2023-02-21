بدء تلقى طلبات راغبى حج القرعة (الشروط والمواعيد)

جدة - نرمين السيد - وكانت الداخلية، كشفت فى بيان لها، عن شروط تقديم طلبات قرعة الحج 2023.

وحددت وزارة الداخلية، 21 فبراير الجارى، أول أيام تقديم طلبات قرعة الحج 2023، عبر أقسام الشرطة التابع لها محل الإقامة، أو بوابة الشؤون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، أو عبر الخدمة الصوتية المخصصة.

شروط تقديم قرعة الحج 2023

يشترط على من يتقدم بطلب الحج، أن يكون كامل الأهلية القانونية، لأداء المناسك، وأن يكون مصرى الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عامًا، فيشترط وجود محرم شرعى لهن، ولا يقل عمره عن 18 عامًا.

أما عن طلب الحج الزوجى، فيكون المرافق لمقدم الطلب من سن 25 عامًا، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة، حال الفوز بالقرعة.

وكذلك تقديم طلب الحج إلكترونيا أو الاتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم 27983000- 02، ويُعد هذا إقرار بالتزامه التعاقدى، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

كما يسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عامًا، الذى لم يسبق له الحج طوال حياته، فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل، ممن تنطبق عليه الشروط.

وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عامًا، يسمح بسفرها فى حالة استطاعتها توفير محرم بديل، ممن تنطبق عليه الشروط.

كما يتم سداد تكاليف الحج بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية، من خلال طرق السداد الآلية المتعددة "بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها"، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته.

وفي سياق متصل، يجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين، وليس العكس، شريطة تمتع المتنازل إليه، أحد الوالدين، بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.

طرق تقديم طلبات قرعة الحج 2023

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية https://hij.moi.gov.eg.

كما يتم الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02 وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية.