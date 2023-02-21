التعليم العالي: اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تبدأ أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 12:29 مساءً - انطلقت أعمال اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة؛ لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، الإثنين الموافق ٢٠ فبراير الجاري.

وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات ( بنها - عين شمس - مطروح - دمياط - دمنهور )، تباعًا وفقًا للجدول الزمني المُعلن والخاص بذلك.

وستواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق ٢ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح يوم الخميس الموافق ٩ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق ١١ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق ١٦ مارس المقبل.