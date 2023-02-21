وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن اختبارات مارس وأبريل

جدة - نرمين السيد - ونص الكتاب الدورى على أن يتم عقد اختبارات شهرى مارس وأبريل فى جزء من حصة المادة، وعلى مستوى المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوى منها.
كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزارى رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقا لرؤية مدير المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.
كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء فى وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.
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