حياة كريمة تنظم قافلة طبية وبيطرية فى قرية المعصرة بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - ووقع الطاقم الطبى بالقافلة الكشف على 590 من أهالى القرية فى تخصصات مختلفة وهى "الأطفال - الباطنة - الرمد - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام _القلب"، وطلاب كلية التربية الرياضية كان ليهم جهد مشكور فى تنظيم دخول المرضى للعيادات الطبية. وبالنسبة للجانب التوعوى والتثقيفى، نظمت كلية التمريض ندوات توعوية عن: 1- الأنيميا وتأثيرها على جسم الانسان. 2- الإسعافات الأولية. 3- خطورة القاء المخلفات فى المجارى المائية وتبعاتها من انسداد الترع والمساقى التى تم تبطينها خلال المشروع القومى لتبطين الترع.

كما أطلقت مديرية الطب البيطرى لجانا بيطرية لطرق الأبواب وتحصين الحيوانات بلقاح الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة أو المرقمة. تم الكشف البيطرى على 120 من الماشية، وتحصين 1062، وتسجيل وترقيم 394 حيوانا.

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