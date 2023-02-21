اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تبدأ أعمالها بسوهاج والوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال اللجنة المختصة والمشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة؛ لاختيار المرشحين لرئاسة جامعتى سوهاج والوادى الجديد، الإثنين الموافق 20 فبراير الجارى.





وستتوالى خلال الفترة المقبلة، أعمال اللجنة لمقابلة المرشحين لمنصب رؤساء جامعات (بنها - عين شمس - مطروح - دمياط - دمنهور)، تباعا وفقا للجدول الزمنى المعلن والخاص بذلك.

وستواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق 2 مارس، ثم مقابلة المرشحين لرئاسة جامعتى عين شمس ومطروح يوم الخميس الموافق 9 مارس، ثم مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق 11 مارس، ثم مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق 16 مارس المقبل.

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