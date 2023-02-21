وزير الإعلام البحرينى: علاقتنا مع مصر تاريخية وراسخة ومستمرة فى التطور

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام البحرينى الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمى أن العلاقات التى تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تاريخية وراسخة وعميقة جدا وتشهد تطورا مستمرا فى ظل حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات.





وقال وزير الإعلام البحرينى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، على هامش الاحتفالية الملكية بتسليم "جائزة عيسى لخدمة الإنسانية" والتى فاز بها فى دورتها الخامسة طبيب العيون النيبالى سندوك رويت - "مصر والبحرين بلد واحد وشعب واحد.. علاقتنا مع مصر الشقيقة وثيقة وعميقة جدا ومستمرة فى التطور، ودائما فى مقدمة أولوياتنا فى التعامل مع شئون المنطقة".

وأضاف: "أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وملك البحرين واللقاءات الثنائية بينهما عززت التواصل بين البلدين وأحدثت نقلات نوعية فى التعاون الثنائى"، مؤكدا تواصل كل أوجه العمل الحكومى، والتفاعل الشعبى بطريقة أو بأخرى بين مملكة البحرين ومصر.

وتابع: "أى مراقب للشأن العربى والدولى يلاحظ مدى التنسيق المباشر على مستوى القيادات بين الملك حمد والرئيس السيسى فى مختلف قضايا المنطقة، والتطابق فى الرؤى الاستراتيجية تجاهها، والتأكيد على أهمية تعزيز مفاهيم السلام ونبذ التطرف فى المنطقة".

وثمن وزير الإعلام البحرينى الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمى الريادة المصرية فى المجال الإعلامى، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية قام بها عقب توليه مهام منصبه كانت إلى القاهرة.

وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين وزارة الإعلام فى مملكة البحرين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومدينة الانتاج الإعلامى فى مصر.

وأشاد وزير الإعلام البحرينى بمدينة الانتاج الإعلامى قائلا "إنها تتميز باحتضان مؤسسات إعلامية نشطة، تقدم محتوى إعلاميا مميزا ساهم فى صناعة التأثير وتحقيق الأهداف السامية التى يتبناها الإعلام الوطنى".