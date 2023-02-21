قطع المياه عن أطفيح لمدة 4 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، وجود كسر فى الخط قطر 700 مم GRP بطريق طراد النيل مدخل قرية الكداية بمركز ومدينة أطفيح، الأمر الذى أدى لوجود تسريب شديد من المحبس المغذى للقرية قطر ۷۰۰ مم مما يستوجب تغييره لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 4 ساعات وذلك من الساعة 12 ليلا يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۲/۲۲ إلى الساعة 4 صباحا يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۲۳ لإصلاح الخط المذكور وتغيير المحبس لانتظام ضخ المياه بصورتها الطبيعية. وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى قرى مركز ومدينة أطفيح، وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات للانتهاء من الأعمال المشار إليها. كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة لإصلاح خط المياه لسرعة ضخ المياه للقرى المتأثرة. وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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