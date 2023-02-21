المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات فى تنزانيا لعام 2022

وجرى خلال حفل توزيع الجوائز تكريم الشركات الإفريقية المشاركة ضمن 20 فئة، أبرزها: أعمال المقاولات، صناعة الأسمنت، والمكاتب الاستشارية، والتكنولوجيا وغيرها من الفئات، وبلغ إجمالى عدد المرشحين لهذه الجوائز 87094 شركة من بين العديد من الجهات المشاركة فى المنافسة على المستوى الأفريقى، وتسلم الجائزة المهندس أحمد منصور العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب التنزانية .
جوائز شرق إفريقيا للبناء والتشييد هى عبارة عن منصة واسعة النطاق متخصصة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات البناء فى دول شرق إفريقيا، وجرى إقامة المسابقة من خلال مجموعة Ujenzi Media Group .
ويؤكد هذا التكريم على الدور الذى تقوم به شركة المقاولون العرب التنزانية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات طبقا لأعلى مستويات الجودة فى تنزانيا، وذلك منذ أن تأسست فى نهاية عام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية، قد شهد احتفالا كبيرا فى ديسمبر الماضى بمناسبة بدء الملء الأول لبحيرة السد، بحضور سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، وبحضور وفد مصرى تكون من السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يتابع بشكل دورى كافة تفاصيل المشروع بتكليف من القيادة السياسية.
وكان التحالف المصرى "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك"، المُنفذ للمشروع، وقع فى ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الراحل، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، عقداً فى دار السلام بتنزانيا لتنفيذ المشروع .
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