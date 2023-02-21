السيسى يستقبل رئيس أوزباكستان بقصر الاتحادية (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الإثنين، رئيس أوزبكستان بمطار القاهرة، ومن المقرر أن يعقد الرئيس مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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