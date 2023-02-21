وزير الإنتاج الحربى يتفقد جناح الوزارة بمعرض الدفاع IDEX 2023 فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، جناح الوزارة فى معرض الدفاع الدولى "IDEX 2023" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.





أوضح الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى المعرض بنماذج متنوعة من منتجاتها العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات مثل (الصلب المدرع، الرشاش المتعدد، البندقية الآلية المطورة 7.62×39 مم، القاذف السداسى عيار 40 مم، إلى جانب المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم "ش ف – دخان"، المقذوفات، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية، الأنابيب الكاشفة، قنابل "يدوية - صدمة - مسيلة للدموع"، الخرطوش المطاطى وخرطوش الصيد، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة الدفاعية مثل الرادار الثنائى ونظام التعارف المصرى المؤمن IFF ونظام الإعاقة الإلكترونية على الطائرة بدون طيار، وغيرها من المنتجات التى يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية).

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمعروضات الجانب المصرى فى "IDEX 2023" حيث يقع الجناح المصرى بالمعرض على مساحة عرض تبلغ 376.25 م2 تضم منتجات عسكرية متنوعة لشركات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكداً أن كل الجهات المصرية المشاركة فى المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج الجناح المصرى بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها.

وأكد الوزير، إشادة الزائرين لجناح وزارة الإنتاج الحربى بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات العسكرية وتساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون فى مجال التصنيع العسكرى حيث شهد جناح الوزارة زخماً وتواجداً كبيراً لعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى الصناعات العسكرية والدفاعية ولقى اهتماماً كبيراً من مختلف المسؤولين الدوليين المشاركين بالمعرض.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزارة تهتم دوماً بنقل التكنولوجيات المتقدمة فى مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربى لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات العسكرية إلى جانب الوقوف على أحدث التطورات العالمية فى مجال إنتاج المنظومات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربى لإنتاج وتطوير نظم التسليح.