«الصحة» توجه بزيادة أعداد الفرق الطبية بالمنشآت لتقديم أفضل خدمات للمرضى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مديرى المديريات الصحية بالمحافظات، بزيادة أعداد الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية فى ضوء الاحتياج الفعلى لمنظومة العمل، بما يضمن توفير كل الخدمات اللازمة للمرضى بكفاءة وجودة.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.



ووجه الوزير خلال الاجتماع مديرى المديريات بالمحافظات بمراجعة معدلات الأداء الخاصة بالفرق الطبية، للعمل على تطويرها، مؤكدا على استمرار الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، موجها كافة قطاعات وهيئات الوزارة المعنيين بتكثيف التعاون فيما بينهم لتحقيق المستهدف من المبادرة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة فى قرى ومحافظات مصر بالكامل.



وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع على خطة قطاع الطب الوقائى للعام 2023، والتى تتضمن (رفع كفاءة وتأهيل العاملين بالقطاع، تحديث وتطوير الأدلة الاسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل، رفع الوعى المجتمعى بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، رفع الوعى الصحى للأسر المصرية، الحد من انتشار الامراض المعدية، تدشين الاطار الاستراتيجى القومى للصحة الواحدة بمصر، الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية والتفشيات الوبائية، التوسع فى مجال الفحص المعملى وأعمال الترصد الحشرى والاكتشاف المبكر للسلالات الحاملة للمرض، تفعيل فرق الاستجابة السريعة بالمحافظات، تطوير البنية التحتية للمنشآت وإضافة معمل مركزى لنواقل الأمراض، تطوير البنية الرقمية والتحول الرقمى، تجهيز مكاتب صحة متنقلة، البحوث العلمية).

وقال عبدالغفار إن الوزير أكد على متابعة الخطط الخاصة بكافة قطاعات وهيئات الوزارة لعام 2023 بصفة دورية (ربع سنوية)، لتقييم ما تم انجازه وفقا للخطط الزمنية المحددة لها، وذلك من خلال منظومة متابعة متكاملة.



وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه بإعداد خطة استراتيجية متكاملة للتدريب بوزارة الصحة والسكان، لكافة العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة إلى جانب التدريبات الخاصة بالفرق الطبية، وذلك وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارة، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لتنفيذ الخطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى بالمنظومة الصحية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير تابع المستجدات ضمن خطة العمل الخاصة بضم كافة الإدارات المعنية بالرقابة والمتابعة والجودة فى الوزارة تحت مظلة واحدة، وتوحيد آليات العمل، فضلا عن توفير التدريبات المتخصصة فى هذا المجال، بما يدعم آداء العاملين ويضمن تحقيق المستهدفات من تلك الإدارات وتطبيق أساليب الجودة الحديثة.