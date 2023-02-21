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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22-2-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل22-2-2023

مهنياً: أفكارك مشوشة اليوم ولا تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة، لكنك لن تقدم على العشوائي منها

عاطفياً: تتراجع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش يوم عسلٍ مع الحبيب مفعماً عاطفة وسعادة

صحياً: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون

حظك اليوم برج الثور22-2-2023

مهنياً: تستقطب الاهتمام والتأييد في هذا اليوم المهم جدا الذي يعدك بالنجاح والأرباح وبمعطيات جيدة وبتسهيلات لمشاريعك

عاطفياً: إذا كنت ترغب في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلاً في الفراش

حظك اليوم برج الجوزاء22-2-2023

مهنياً: وجود القمر في الميزان والشمس في الدلو يسهل عليك التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور

عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية

صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط

حظك اليوم برج السرطان22-2-2023

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسرية، والاستفادة من بعض الفرص الجديدة من دون المجاهرة بشيء

عاطفياً: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلاً

صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناص في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك

حظك اليوم برج الاسد22-2-2023

مهنياً: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما

عاطفياً: إحذر التسرع في إطلاق الاحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً

صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية

حظك اليوم برج العذراء22-2-2023

مهنياً: القمر في البيت الثاني يحمل ارباحا مالية ويحمل ذكريات وحنيناً ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضي ابتداء من اليوم

عاطفياً: قد تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تتسبب ببعض التشنجات ربما او ببعض التحديات

حظك اليوم برج الميزان22-2-2023

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تنعم بأجواء جيدة وبشعور بالانتصار وتخوض تجارب كثيرة، وقد تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه

صحياً: حذار الإرهاق! تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم

حظك اليوم برج العقرب22-2-2023

مهنياً: تعاكسك الأقدار وتتطلّب هدوءاً وترويّاً، بعيداً عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية

عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما

صحياً: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى

حظك اليوم برج القوس22-2-2023

مهنياً: تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب

عاطفياً: قد تعيش قصة عاطفية ، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك

صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك

حظك اليوم برج الجدي22-2-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا يحذّرك من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء

عاطفياً: تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية

صحياً: الإضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة

حظك اليوم برج الدلو22-2-2023

مهنياً: المثلث الفلكي الهوائي يجعلك تعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصاً بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة

عاطفياً: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 22-2-2023

مهنياً: لا أجد في سمائك تنافراً ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل حتى لو اصطدمت أحياناً ببعض العوائق

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافاً عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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