أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

القاهرة

تبدأ وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة للعام 1444هـ/2023؛ وذلك حتى السادس من شهر مارس المقبل.

القاهرة

يقوم وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، بافتتاح منفذ جديد من منافذ "أهلا رمضان" بالحى السابع بمدينة نصر؛ ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم محافظة القاهرة بإقامتها فى أنحاء العاصمة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الكويت

تنطلق بطولة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الدولية السنوية الكبرى للرماية، بمشاركة نحو 400 رام ورامية من 40 دولة عربية وأجنبية.

أبوظبى

يتوجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز، إلى الإمارات، ولمدة يومين، لتمثيل الولايات المتحدة فى منتدى الأعمال I2U2، الذى تستضيفه دولة الإمارات.

طوكيو

تناقش مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سبل تعميق التعاون فى مجال الأمن القومى.

المنامة

يبدأ رئيس تركمانستان سردار بردى محمدوف زيارة رسمية إلى البحرين، يجرى خلالها مباحثات مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بروكسل

يلتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، فى مقر الناتو فى بروكسل عاصمة بلجيكا.

جاكرتا

يبدأ وزير الخارجية الصينى تشين جانج زيارة إلى إندونيسيا، بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودى.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال وحدة برامج ذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات، ندوة بعنوان "الإعاقات غير المرئية"، يلقيها أستاذ علوم الأعصاب والصحة النفسية بجامعة نيويورك الدولية الدكتور أيمن يوسف، وذلك بمركز مؤتمرات المكتبة.

الإسكندرية

يواجه منتخب تونس للشباب منتخب جامبيا، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، والتى تقام فى مصر حتى 12 مارس المقبل.

أسوان

يواجه فريق أسوان لكرة القدم، النادى الأهلى، فى الساعة 2,45 عصرًا، على استاد أسوان، وذلك فى إطار مواجهات الجولة 19 من الدورى الممتاز.