تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - ويعد ذلك محاكاة لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى معبد أبو سمبل فى التاريخ والتوقيت ذاته وهو 21 فبراير من كل عام؛ احتفالًا بيوم تتويجه.

وقد نجح فريق المهندسين المعماريين والأثريين فى المتحف المصرى الكبير فى تنفيذ هذه المحاكاة التى يشهدها البهو العظيم بالمتحف.

وكان المتحف المصرى الكبير قد أعلن فى عام 2020 عن دراسات وتجارب أجريت على هذه الظاهرة فى عام 2019.