طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.





بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة ـ لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

دمياط 18 11

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 11

العريش 18 11



رفح 17 11

رأس سدر 19 9

نخل 18 8

كاترين 18 4

الطور 22 11

طابا 20 11

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 17 10

السلوم 17 9

سيوة 19 8

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 15

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 25 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 14

الفيوم 20 8

بني سويف 20 7

المنيا 21 7

أسيوط 21 6

سوهاج 21 8

قنا 28 10

الأقصر 26 10

أسوان 28 14

الوادي الجديد 24 9

أبوسمبل 25 13