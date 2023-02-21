الزراعة: قيمة الأعلاف المفرج عنها فى الموانئ 1.3 مليار دولار

وأضاف القرش، خلال اتصال هاتفى مع قناة "الأولى" الفضائية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى مساء اليوم الإثنين، إن الدولة تتخذ إجراءات جادة من أجل حل ملف الأعلاف والإفراج عن كافة الأعلاف من الموانئ، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بتواجد تلاعب فى ملف الأعلاف.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة وأثرت على دول العالم وليس فى مصر فقط، حيث كان التحدى الأول جائحة كورونا ويليه أزمة التجارة العالمية، واخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية وكانت ثالث أزمة دولية كبيرة، موضحا أن الدولة تجاوزت كل هذه التحديات والأزمات من خلال التعاون والتنسيق المستمر والجهود التى تقوم بها لتوفير كافة الاحتياجات للمواطن.
وأكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة ان الدولة تعمل بقوة فى كافة الملفات وتعمل على تدعيم كل المجالات الانتاجية ومنها صناعة الدواجن وتوفير الأمن الغذائى للمواطن، وأقامت شوادر ونوافذ وأماكن للربط بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق هذه المنظومة والوصول الى المستهلك بسعر مناسب وعادل والمساعدة فى توفير كافة احتياجات المواطن المصري.
وأضاف أن هدفنا الأول تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج الوطنى وكل القائمين على إنجاح الصناعة المصرية" وضمان توافر المنتجات بكميات أكبر محليا والاتجاه لفكرة الزراعة التعاقدية والتوسع فى زراعة الذرة والصويا محليا.
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