محافظ الغربية: تنفيذ 943 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا بزفتى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف هو مشروع القرن، موضحا أنه يتم تنفيذ 943 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.





جاء ذلك خلال الجولة المسائية التى أجراها المحافظ لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى سندبسط، دهتورة ونهطاى بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى. ووجه المحافظ خلال الجولة التحية والتقدير للعمال فى مواقع العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك لاستمرارهم فى أداء العمل على مدار اليوم من أجل إنجاز المشروعات على أكمل وجه. وتفقد المحافظ فى قرية سندبسط أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتى وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 59 %. كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعى البيطرى ومركز التأهيل الاجتماعى إلى جانب تفقد محطة مياه الشرب ونقطة الشرطة. واختتمت الجولة فى القرية بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومى والذى سيوفر مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية ، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعي). كما تفقد المحافظ فى نهطاي، مركز تنمية الأسرة والذى قارب على الانتهاء بنسبة 97 % كما تفقد مركز الشباب ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى تعد آخر مدرسة يتم إنشاؤها داخل قطاع التعليم والذى يضم 83 مدرسة تم إنشاؤها وتطويرها فى مشروعات المبادرة. وتفقد رحمى أيضا عدد من مشروعات المبادرة داخل قرية دهتورة بدأت بوحدة طب الأسرة مرورا بوحدة الشئون الاجتماعية واختتمت الجولة بتفقد مركز الشباب والذى يتم إنشاؤه لخدمة أهالى القرية.

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