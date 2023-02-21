بعد انتشار فيديوهات لانحسار البحر.. رئيس معهد علوم البحار: لا داعى للقلق

جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن زلزال تركيا وسوريا قد يكون سبب حدوث هذه الظاهرة.

وأوضح، أننا أساسا نعانى من ارتفاع منسوب المياه نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض المنسوب لا يؤثر علينا.

وتابع: "لا قلق من انحسار مياه البحر فى منطقة البحر المتوسط، موضحا أن ما يحدث من انحسار المياه قد يكون مرتبط بحدوث الزلازل".