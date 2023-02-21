جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن زلزال تركيا وسوريا قد يكون سبب حدوث هذه الظاهرة.
وأوضح، أننا أساسا نعانى من ارتفاع منسوب المياه نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض المنسوب لا يؤثر علينا.
وتابع: "لا قلق من انحسار مياه البحر فى منطقة البحر المتوسط، موضحا أن ما يحدث من انحسار المياه قد يكون مرتبط بحدوث الزلازل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتشار فيديوهات لانحسار البحر.. رئيس معهد علوم البحار: لا داعى للقلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.