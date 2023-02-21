الإفتاء: النبى صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان عمن يتعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - واستشهدت الدار بحديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

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