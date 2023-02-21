رسالة عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال هاتاى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن زلزال هاتاى هو أحد توابع الزلزال المدمر فى تركيا وسوريا ولم يحدث تسجيل أى توابع لـ الزلازل الذى وقع فى هاتاى التركية.





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جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc الفضائية.

ولفت إلى أن هذه المنطقة شهدت 4 آلاف تابع وحدث فيها دمار كبير.

وتابع: "هناك عدد كبير من مواطنى القاهرة انزعجوا من تأثير زلزال تركيا وسوريا، لكنه لا يزال بعيدا جدا أنه يسجل أى أثار سلبية على الأرضى المصرية".

وأشار إلى أن الزلازل اللى حدثت فى تاريخ مصر لا يوجد زلازل تأثيرها كبير.