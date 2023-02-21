رسالة عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال هاتاى (فيديو)

زلزال
جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc الفضائية.
ولفت إلى أن هذه المنطقة شهدت 4 آلاف تابع وحدث فيها دمار كبير.
وتابع: "هناك عدد كبير من مواطنى القاهرة انزعجوا من تأثير زلزال تركيا وسوريا، لكنه لا يزال بعيدا جدا أنه يسجل أى أثار سلبية على الأرضى المصرية".
وأشار إلى أن الزلازل اللى حدثت فى تاريخ مصر لا يوجد زلازل تأثيرها كبير.
وأوضح رئيس المعهد القومى المصرى للبحوث الفلكية، أن الوضع فى تركيا سيستمر قرابة 4 أسابيع من موعد الزلزال الرئيسى.
وتابع أن ما حدث اليوم فى تركيا ليست قوة الزلزال الرئيس، وأنه من المتوقع أن يحدث توابع بسبب القوة الكبيرة للزلزال الرئيسى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى هزات أرضية فى مصر اليوم.
وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 6.43 درجة على مقياس ريختر على بعد 552 كيلو متر شمال رفح.
وجاءت بياناتها كالتالى:
تاريخ الحدوث: 2023/2/20
وقت الحدوث : 7:04:31 مساءًبالتوقيت المحلى
القوة : 6.43 درجة على مقياس ريختر
خط العرض: 36.09 شمالا
خط الطول : 35.72 شرقا
العمق: 21.40 كم
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