أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إنه من التوقع أن يسود، اليوم، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء.