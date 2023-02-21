الشباب والرياضة تواصل تحكيم مهرجان «إبداع» فى الموسم 11

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، تحكيم مهرجان" إبداع " الموسم "11"، فى المجالات الثقافية والفنية والعلمية "الشعر – الرواية - القصة القصيرة - التأليف المسرحى - الدورى الثقافى – الغناء – العزف - الإنشاد الدينى والترانيم - العروض المسرحية - المسرح الغنائى والاستعراضى - الفنون الشعبية - الأفلام القصيرة – المراسل - الفنون التشكيلية - الابتكارات العلمية - المبادرات المجتمعية".





وذكرت وزارة الشباب والرياضة فى بيان مساء اليوم أن المسابقة تتضمن 23 مجالا تسابقيا " تتنوع بين الثقافية والفنية والعلمية، بمشاركة "130" جامعة وأكاديمية ومعاهد عليا، بعدد مشاركين "40000" طالب وطالبة فى المرحلة الأولى، بإجمالى قيمة الجوائز 4917000 جنيه.

ويتم التحكيم من خلال نخبة من كبار المفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والفنانين على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.