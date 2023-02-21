وذكرت وزارة الشباب والرياضة فى بيان مساء اليوم أن المسابقة تتضمن 23 مجالا تسابقيا " تتنوع بين الثقافية والفنية والعلمية، بمشاركة "130" جامعة وأكاديمية ومعاهد عليا، بعدد مشاركين "40000" طالب وطالبة فى المرحلة الأولى، بإجمالى قيمة الجوائز 4917000 جنيه.
ويتم التحكيم من خلال نخبة من كبار المفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والفنانين على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة تواصل تحكيم مهرجان «إبداع» فى الموسم 11 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.