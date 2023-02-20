القناة الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقى "عالم نجيب محفوظ"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 11:27 مساءً - عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان "عالم نجيب محفوظ"، تضمن حديث الأديب العالمى نجيب محفوظ حول حياته، وقصة طفولته، وذلك خلال سيره فى شوارع القاهرة.

كما يتحدث الفيلم الوثائقى الذى تطرقه تعليقات باللغة الإنجليزية، عن أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، بجانب حديث نجيب محفوظ عن جلوسه على المقاهى وكيف بدأ مشواره الأدبى.

كما تناول الفيلم الوثائقى أيضا، حوار جمال الغيطانى مع نجيب محفوظ، وأراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، واستعرض عددا من الأفلام التى تعود للروايات التي كتبها.

كما عرض الفيلم الوثائقى، حديث نجيب محفوظ خلال حواره النادر عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.

وفى وقت سابق قال المخرج شريف سعيد، رئيس قناة "الوثائقية"، بدأنا الرحلة مع الإعلامى أحمد الدرينى رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتا إلى أن التجربة أثمرت عن حوالى 50 فيلما وثائقيا لاقوا استحسانا من الجمهور ووسائل الإعلام والمواقع والمتخصصين.

وأضاف شريف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أن الشركة المتحدة دأبت على تطوير التجربة وتؤسس لأول قناة وثائقية مصرية، لافتا إلى أن عنوان التجربة هو حكايتنا بلساننا وعدم ترك تاريخنا على مشاعل الآخرين.

وأشار شريف سعيد، إلى أننا بدأت منذ 2018 بالتأكيد على تناول كل ما يدعم الهوية المصرية، من فن وثقافة ورياضة وكل ما يدعم الهوية، وتفكيك أطروحات ما يسمى بالإسلام السياسى، عن طريق مجموعة من الأفلام، عقب ذلك تحولنا لإنقاذ كنوزنا الوثائقية المنسية باستعادة فيلم علم نجيب محفوظ الذى تم إنتاجه فى نهاية الثمانينيات عقب حصوله على جائزة نوبل.