مياه سوهاج: بدء تشغيل مشروع الصرف الصحى بقرية «الشوكا»

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بدء تشغيل مشروع الصرف الصحى بقرية "الشوكا" بدائرة مركز طما فى شمال المحافظة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجمالى مبلغ 75 مليون جنيه.





جاء ذلك اليوم الإثنين، بحضور ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن المشروع يخدم 27 ألف نسمة، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر ثانية وشبكة انحدار بطول 22.5 كم وخط طرد بطول 162 مترا وألفين و233 وصلة منزلية. بدورها، قالت ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها تعرفت على الكثير عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى الفترة التى أمضتها فى مصر، لذا فإن منهجية الوكالة الأمريكية تتمثل فى تقديم الدعم لتوصيل خدمات المياه والصرف.

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