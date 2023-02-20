«التعليم» تعلن نتيجة مسابقة دورى المكاتب التنفيذية لطلاب مدارس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسابقة دورى المكاتب التنفيذية التى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية" للعام الدراسى 2022-2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، أكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية نظم التصفية القمية لمسابقة دورى المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية"، موضحا أن المسابقة تهدف إلى بث روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وإكساب الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية ثقافة التطوع والعمل الفريقى، بالإضافة إلى تأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الطلاب فى تنفيذ برامج وأنشطة الاتحادات الطلابية للمساهمة فى تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، وكذلك تمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا فى تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المجتمعية.

وأوضح أن شروط المسابقة هى تلبية احتياج حقيقى للطلاب أو المدرسة أو المجتمع وأن تكون نابعة من اختيار الطلاب بعد اكسابهم مهارات دراسة الاحتياجات والأولويات وتحليل المشكلة على أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المحلى فى التعاون مع المجتمع المدرسى.

وأشار موسى إلى أن معايير المسابقة هى: حضور 5 طلاب كحد أدنى على أن يكون من بينهم الأمين والأمين المساعد للمشاركة فى المسابقة.

وأكد الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية أن تنفيذ المسابقة تم من خلال خمس قطاعات بمختلف المحافظات.

وأعلن الرائد العام الفائزين فى المسابقة على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية فازت بالمركز الأول مدرسة طه حسين بمديرية بنى سويف، وبالمركز الثانى فازت مدرسة الحاجر الدهسة الابتدائية بمديرية قنا، كما فازت بالمركز الثالث مدرسة كفر المنصورة الرسمية لغات بمديرية المنيا، وحصلت على المركز الرابع مدرسة الشهيد أيمن أحمد عطية بمديرية دمياط، وحصلت مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بمديرية الغربية على المركز الخامس.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فاز فيها بالمركز الأول مدرسة السادات الاعدادية بنات إدارة شمال مديرية السويس التعليمية، وفازت بالمركز الثانى مدرسة كردوس الإعدادية بنات، بإدارة صدفا بمديرية اسيوط، وفازت مدرسة الحبيل الإعدادية المشتركة بإدارة البياضية بمديرية الأقصر بالمركز الثالث، أما مدرسة الحرير الصناعى ع م بإدارة بندر كفر الدوار بمديرية البحيرة فقد حصلت على المركز الرابع، كما فازت مدرسة الدكتور على رضوان الإعدادية بإدارة التل الكبير بمديرية الإسماعيلية بالمركز الخامس.

وتابع موسى، إعلان الفائزين فى المرحلة الثانوية حيث فاز بالمركز الأول مدرسة العباسية الثانوية العسكرية بإدارة وسط بمديرية الإسكندرية، أما المركز الثانى فقد حصلت عليه مدرسة الشهيد احمد حسن غنيم ادارة غرب بمديرية الدقهلية، وفازت بالمركز الثالث مدرسة أسماء بنت ابى بكر الثانوية بنات بادارة سوهاج بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وفازت مدرسة الشيخ زايد الثانوية العسكرية بإدارة الشيخ زايد بمديرية الوادى الجديد على المركز الرابع، وفازت مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بإدارة الخارجة بمديرية الوادى الجديد على المركز الخامس.